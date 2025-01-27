فلسطين.. قضية الاتفاق المزدوج الذي رفع عدد الأسری المفرج عنهم

العالم - فلسطين

اتفاق جديد مزدوج، أفضى وفق اهداف المقاومة، إلى رفع عدد الأسرى المفرج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار، لزيادة فرحة الشعب الفلسطيني وعدم حصر العدد المتبقي للتبادل في الأسبوع الأخير.

تفاهم أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنه يقضي بتسليم حماس الأسيرة أربيل يهودا وأسيرين آخرين، قبل الجمعة؛ وثلاثة أسرى إضافيين يوم السبت وفقا للاتفاق، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى. في مقابل سماح الاحتلال بعودة النازحين إلى شمال القطاع ابتداء من صباح الاثنين، إضافة إلى تسليم تل أبيب قائمة بأسماء أربعمئة أسير فلسطيني اعتقلوا منذ السابع من أكتوبر كل أحد في المرحلة الأولى.

حركة حماس بدأت بتنفيذ التفاهم سريعاً، حيث سلم وفدها الوسطاء المعلومات المطلوبة عن قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى. لتبدأ في المقابل تل أبيب تطبيق التزاماتها، وفتح أبواب الشمال أمام النازحين مع صباح الأثنين. الاعلام العبري نقل مسؤول إسرائيلي أن معظم الأسرى في قائمة حماس هم على قيد الحياة، وأن القائمة تتفق مع ما هو معروف في تل أبيب.

مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد أن السماح بعودة سكان الشمال، جاء مقابل إطلاق سراح أربيل يهودا والجندي عغام بيرغر وأسير آخر. فيما أوضحت 'معاريف' أن الاحتلال سيفرج في المقابل عن ثلاثين أسيراً فلسطينياً من المحكومين بالمؤبد.

وتنفيذاً لاتفاق عودة النازحين، سمح جيش الاحتلال للنازحين بالعودة مشيا على الأقدام إلى شمال غزة عبر شارع الرشيد، في عملية بدأت عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي تلتها بعد ساعتين، عبور المرکبات عقب الفحص عبر طريق صلاح الدين، وسط تحذير من الاقتراب من أماكن تواجد القوات الإسرائيلية في غزة ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا. واكدت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن الجيش بدأ بالانسحاب من محور نتساريم، تمهيدا لعودة النازحين إلى شمال القطاع.