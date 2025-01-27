قناة العالم
الإثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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الشيخ قاسم: جمهور المقاومة صلب وهو جمهور التربية الحسينية
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الشيخ قاسم: الاحتلال مني بخسائر عسكرية كبيرة مع تداعيات اقتصادية
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الشيخ قاسم: لا ننسى مساندة الجمهورية الاسلامية ودولة العراق للبنانيين
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الشيخ قاسم: تصاعدت عمليات المقاومة خلال العدوان وعجز الاحتلال عن التقدم
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الشيخ قاسم: العدوان كان مخططا اسرائيليا بتسديد ضربة الى حزب الله
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الشيخ قاسم: الشعب اللبناني تحمل تضحيات كبيرة بهذا العدوان
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الشيخ قاسم: المقاومة الاسلامية تصدت بكل اطيافها لعدوان الاحتلال
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الشيخ قاسم: يجب التركيز على قوة الايمان والمقاومة عند الحديث عن اسرائيل
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الشيخ قاسم: يوجد فرق شاسع بين جوهر المقاومة وباطن الاحتلال
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الشيخ قاسم: يوجد تفوق عسكري استثنائي اسرائيلي مقابل قدرات المقاومة