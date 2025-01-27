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حوارات مهمة لوزير الخارجية الايراني مع المسؤولين في أفغانستان

الإثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن زيارته لافغانستان تصب في إطار تعزيز الحوار مع المسؤولين هناك فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

العالم - ايران

وقال عراقجي:"لقد تأثرنا دوماً بالتطورات التي تشهدها أفغانستان، ومن الطبيعي جداً ان نهتم بهذا البلد الجار وتطوراته السياسية وبغض النظر عن العلاقات التي تربطنا بهذا البلد، كان لابد من التباحث مع الحكومة الافغانية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما قضايا المياه واللاجئين والأمن الحدودي والتبادل التجاري ولايمكن متابعة كل هذه القضايا الا عبر الحوار وزيارتي الی افغانستان تصب في هذا الاتجاه حيث أجريت مباحثات جيدة مع قادة البلد".

وأشار عراقجي إلى أنه وجد لدى القادة الأفغانية إرادة لحل القضايا المختلفة.

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