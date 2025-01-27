كاميرا العالم ترصد فرحة اهالي مدينة الخيام بعد العودة اليها

العالم – خاص بالعالم

"لنا راية لن تسقط" هذه العبارة علقت على لافتة على مدخل مدينة الخيام "لن تكسروا إرادتنا" وصورة سيد شهداء الأمة تعلو هذا المكان وهي تقول بهذه الإبتسامة شعب يقدم قادته شهداء لا يمكن أن ينكسر فكيف أيضا بهذا الهدم والدمار وخير دليل على صورة الصمود.

وأشار حسين عز الدين مراسل العالم في بلدة الخيام اللبنانية إلى رجل يتربع على شرفة منزله المدمر وكأنه يقول :"صامد ولا يمكن لأي إحتلال أن يزيحني عن أرضي".



هكذا بدت ساحة الخيام في اليوم الثاني من عودة أهاليها إليها، النسوة حولت أحذيه شهداء أبنائها إلى مزاهر تفتخر فيها.



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تحولت الساحة الى ما يشبه أعراس يقيمها أهالي البلدة يستقبلون فيها الضيوف الزائرين لتعود الخيام الى مكانتها حاضنة لكل قرى قضاء مرجعيون.. صور الشهداء صور القادة التي نراها مرتفعة.

وقال شاب لبناني:" نحن جئنا من البقاع حتى نظل في منتصف ارض الخيام لنتكلم انه مهما تقع من حروب ورغم كل التضحيات ستظل صرختنا لبيك ياأبا فاطمة لبيك يا رسول الله".



إذا من هذه الساحة التي تعج بأهلها لتقول بأن لا شيء يمكن أن يثنينا أو يبعدنا أو يحبط من عزائمنا أان يتغلب علينا الاحتلال زائل.. الخيام باقية.

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