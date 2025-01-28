قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
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قوات الاحتلال تواصل تفجير المنازل خلال الاقتحامات المتواصلة لمخيم جنين
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قوات الاحتلال تفجر منزلا في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة
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الاعلام الحكومي بغزة: نحتاج لنحو 120 ألف خيمة لإيواء النازحين في الشمال
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استشهاد طفلة وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال عربة على شارع الرشيد بغزة
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قوات الاحتلال تنسف منزلا داخل مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تغلق معظم مداخل مدينة الخليل في الضفة
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استمرار الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم طولكرم
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إعلانم الاحتلال: غارة قرب النصيرات استهدفت جرافة كانت تحاول فتح الطريق
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شهيد وجرحى في قصف للاحتلال على شارع الرشيد وسط قطاع غزة
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المكتب الاعلامي الحكومي بغزة: عودة اكثر من 300 الف نازح لغزة والشمال