شهيد وجرحى باستهداف الاحتلال جرافة غربي مخيم النصيرات

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن شهود عيان قولهم، بأن طائرات الاحتلال قصفت جرافة عند تبة النويري غرب مخيم النصيرات، كانت تحاول إخراج مركبة عالقة في المكان، ما أدى لاستشهاد سائقها، مفيد عابد، وإصابة آخرين.

يذكر أن الطفلة ندى محمد العامودي (5 سنوات) استشهدت وأصيب ثلاثة مواطنين مساء أمس غربي مخيم النصيرات، إثر قصف الاحتلال النازحين العائدين إلى مناطق شمال القطاع.

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وبدأ آلاف النازحين بالعودة أمس إلى مدينة غزة وشمال القطاع، عبر شارع الرشيد الساحلي، وسط القطاع، بعد أن هجرهم جيش الاحتلال قسرا من منازلهم جراء حرب الإبادة الجماعية.

وبين السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والتاسع عشر من كانون الثاني/ يناير 2025، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 158 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وخلف ما يزيد على 14 ألف مفقود.

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كما تسبب عدوان الاحتلال في تهجير أكثر من 85% من مواطني قطاع غزة أي ما يزيد على 1.93 مليون مواطن من أصل 2.2 مليون، من منازلهم بعد تدميرها، فيما غادر القطاع نحو 100 ألف مواطن منذ بداية العدوان.