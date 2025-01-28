بالفيديو.. احياء ليلة المبعث النبوي الشريف بالنجف الأشرف

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في مشهد إيماني مهيب توافد مئات الالاف من المؤمنين من داخل العراق وخارجه إلى مدينة النجف الأشرف لإحياء ذكرى ليلة المبعث النبوي الشريف عند مرقد خليفة رسول الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حيث جسدت مراسم الإحياء القيم السامية للرسالة المحمدية الشريفة.

من جهتها أعلنت السلطات المحلية في مدينة النجف الاشرف اكتمال استعداداتها الخدمية والأمنية حيث انتشرت الفرق الخدمية و المواكب لتقديم الطعام والشراب وتوفير أماكن للراحة والمبيت كما عززت الأجهزة الأمنية من وجودها لضمان انسيابية حركة الزائرين وتأمين سلامتهم.

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وقال المتحدث باسم شرطة النجف الاشرف، العقيد مفيد سالم، ان " في غرفة العمليات هذه تتواجد كافة الدوائر الامنية والخدمية وهنام تنسيق عالي مع الحكومة المحلية والعتبات العلوية، تم التركيز على مقبرة وادي السلام ومحيط المدينة القديمة لغرض تسهيل حركة الزائرين وتسهيل وصولهم لمرقد امير المؤمنين".

واكد الناطق الاعلامي باسم الحكومة المحلية في محافظة النجف الاشرف، احمد الفتلاوي، ان " الجهود مستنفرة كافة والجهود الخدمية في البلدية وكافة الدوائر الاخرى الماء والمجاري والكهرباء المستشفيات ومراكز الصحة والمراكز المتنقلة داخل المدينة القديمة تم تجهيزها بكل الادوية".

وقد تخللت المراسم إقامة مجالس الذكر والمحاضرات الدينية التي ركزت على أهمية هذه المناسبة ودروسها العظيمة في نشر قيم المحبة والتسامح وارتفعت أصوات الزائرين بالدعاء والزيارة ما أضفى على المكان أجواء روحانية استثنائية.