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الهلال السعودي يودع البرازيلي نيمار

الهلال السعودي يودع البرازيلي نيمار
الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن نادي الهلال السعودي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عن "فسخ عقد نجمه البرازيلي نيمار، بعد مرور عام ونصف على انضمامه لصفوف الفريق".

العالم - السعودية

وقال الهلال السعودي، عبر حسابه على منصة إكس، شكرًا نيمار، وبالتوفيق.

وبحسب صحيفة دياريو دي بيتشي البرازيلية، فإن نيمار في طريقه ليصبح لاعبا في نادي بدايته سانتوس من جديد خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن نيمار حدد يوم 5 فبراير/ شباط المقبل ليخوض فيه مباراته الأولى مع سانتوس بعد العودة إليه..

وألمح مارسيو كالفيس، مستشار نادي سانتوس البرازيلي، الأحد الماضي، إلى إمكانية انضمام نجم المنتخب البرازيلي نيمار جونيور، لاعب فريق الهلال السعودي، إلى فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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