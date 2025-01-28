"لا للتهجير": بريطانيا ترد على مقترح ترامب بشأن غزة

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جاء ذلك خلال تصريحات للصحافة البريطانية، الاثنين، في معرض رده على سؤال حول دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر ودول عربية.

والسبت، اقترح ترامب، نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن بدعوى عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة جراء الإبادة الإسرائيلية.

وأفاد هنت: "يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون من العودة وإعادة بناء حياتهم ومنازلهم".

وأضاف: "لقد كان الصراع الذي شهدته الأشهر الـ15 الماضية بمثابة كابوس. ولهذا السبب ضغطت المملكة المتحدة باستمرار من أجل إنهاء الصراع في غزة" حسب قوله.



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وبدعم أمريكي، ارتكب الكيان الإسرائيلي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.