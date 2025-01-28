قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
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حزب الله يطلق مشروع إعادة إعمار القرى الحدودية بجنوب لبنان
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آليات الاحتلال تطلق النار على حدود شمال شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة
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سفير ايران بالامم المتحدة: الكيان الاسرائيلي خطر اساس على السلام العالمي
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سفير ايران بالامم المتحدة يرد في رسالة لمجلس الامن على الرئيس الاسرائيلي
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قوات الاحتلال تفرج عن 6 لبنانيين اعتقلتهم في بلدتي حولا ومركبا بجنوب لبنان
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دبابة للاحتلال تطلق النار صوب عدد من العائدين الى حي الزيتون في مدينة غزة
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قوات الاحتلال تقتحم مدينة اريحا بالضفة الغربية برفقة جرافات عسكرية
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قوات الاحتلال تقتحم المنازل قرب بلدة كفر دان غربي مدينة في الضفة الغربية
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قوات الاحتلال تواصل تفجير المنازل خلال الاقتحامات المتواصلة لمخيم جنين
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قوات الاحتلال تفجر منزلا في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة