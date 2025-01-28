بالفيديو.. السبب الحقيقي لتصعيد الاحتلال في الضفة الغربية

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وافاد مراسل العالم فارس الصرفندي، انه ليس جديدا ان يعلن الاحتلال استمرار عملياته في الضفة الغربية، متوقعا ازدياد شراسة هذه العمليات في الايام القادمة، حيث كلما خسر الاحتلال في قطاع غزة يوجه سهامه للضفة الغربية، بحثا عن نصر وهمي.

واشار الى ان الضفة الغربية قد تكون الحلقة الاضعف لانها مسيطر عليها من تل ابيب بالكامل منذ عام 2002، بالاضافة الى ان الضفة تشكل المنطقة الاكثر اهمية في كل الاراضي الفلسطينية بالنسبة للاحتلال.

وبين ان مدينة رام الله وقرى رام الله الغربية تعتبر اهم من تل ابيب بالنسبة للاحتلال، وذلك لان قرى رام الغربية تشرف على الساحل الفلسطيني ما يعني انها قرى جبلية واسفل هذه الجبال يقع الساحل الفلسطيني من منطقة غزة مرورا حتى حيفا. ما يعني ان الساحل الفلسطيني يسقط من الناحية الامنية، بالاضافة الى ان البعد الديني بالنسبة للكيان الاسرائيلي يقع في الضفة الغربية.

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