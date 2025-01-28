النخالة: المقاومة الفلسطينية سطّرت أطول معركة في التاريخ العربي

العالم - فلسطين

وأكد النخالة، خلال لقاء المحررين المبعدين في العاصمة المصرية - القاهرة، أن فلسطين بشعبها وقادتها الشهـداء في الضفة الغربية وقطاع غزة قد نالوا شرف الدفاع عن أرضهم، محقّقين في النهاية مطالب إخوانهم لتحرير الأسرى والدفاع عن المقدسات.

ووصل 70 أسيراً فلسطينياً إلى مصر يوم السبت الماضي، كانت الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عنهم، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية، أن المفرج عنهم قد وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.



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وتضمنت قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم 200 أسير، بينهم 79 أسيرا من ذوي الاحكام العالية و121 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، ومن بين المؤبدات 70 أسيراً سيتم إبعادهم.









