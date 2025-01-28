وفد روسي رفيع يصل دمشق

العالم - سوريا

ومن المقرر أن يجري الوفد الذي يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف مباحثات مع رئيس الادارة السورية ابومحمد الجولاني (أحمد الشرع) ويلتقي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

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وقال ميخائيل بوغدانوف في تصريح إن الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات التاريخية بين روسيا الاتحادية وسوريا وفق قاعدة المصالح المشتركة، مشددا على أن روسيا حريصة على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية وتحقيق الوفاق والسلم الاجتماعي في البلاد.

يذكر أن الغرب يخطط لتقسيم سوريا في ظل الأنقسامات في هذا البلد العربي والذي مزقته الحروب والعدوان الأجنبي.

وقال غوتيريش أثناء كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن "تقسيم سوريا لا يزال أمراً وارداً، خصوصا مع وجود قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على مناطق شمال شرق البلاد، والتدخلات التركية، وكذلك التوغلات الإسرائيلية".

كذلك رأى أن "تنامي التطرف ممكن في البلاد".