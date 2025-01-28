ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان!

العالم – فلسطين

وبحسب موقع"وفا" الفلسطيني، أضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,563، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 48 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 37 شهيدا انتُشلت جثامينهم، كما وصلت 80 إصابة إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.



شاهد أيضا.. تصريحات ترامب حول 'تطهير غزة' تربك حلفاءه العرب وتزعزع استقرارهم

وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإنقاذ غير قادرة على الوصول إليهم.