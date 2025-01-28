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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان!

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان!
الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,354، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023

العالم فلسطين

وبحسب موقع"وفا" الفلسطيني، أضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,563، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 48 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 37 شهيدا انتُشلت جثامينهم، كما وصلت 80 إصابة إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

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وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإنقاذ غير قادرة على الوصول إليهم.

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