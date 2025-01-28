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خلال لقاء المحررين المبعدين في القاهرة..

النخالة: المقـاومة الفلسطينية خاضت المعركة الأطول بتاريخ المنطقة العربية

النخالة: المقـاومة الفلسطينية خاضت المعركة الأطول بتاريخ المنطقة العربية
الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، "زياد النخـالة"، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025: إن المقــاومة الفلسطينية خاضت معركة هي الأطول في تاريخ المنطقة العربية.

العالم فلسطين

وبحسب"موقع فلسطين اليوم"، أكد النخالة، خلال لقاء المحررين المبعدين في العاصمة المصرية - القاهرة، أن فلسطين بشعبها وقادتها الشهـداء في الضفة الغربية وقطاع غزة قد نالوا شرف الدفاع عن أرضهم، محقّقين في النهاية مطالب إخوانهم لتحرير الأسرى والدفاع عن المقدسات.

ووصل 70 أسيراً فلسطينياً إلى مصر يوم السبت الماضي، كانت "إسرائيل" أفرجت عنهم، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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وأوضحت وسيلة إعلام مصرية، أن المفرج عنهم قد وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وتضمنت قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم اليوم 200 أسير، بينهم 79 أسيرا من ذوي الاحكام العالية و121 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، ومن بين المؤبدات 70 أسيراً سيتم إبعادهم.



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