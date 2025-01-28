الأردن: أمننا مرتبط بثبات الفلسطينيين على أرضهم

العالم – فلسطين



وبحسب"موقع فلسطين اليوم"، أوضحت الحكومة الأردنية أن الحل يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، مشيرة أن إقامتها تتطلب عملية سياسية جادة.

وشددت الحكومة الأردنية على أن العلاقات مع أميركا استراتيجية وقائمة على الاحترام المتبادل.

وخلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء، على هامش قيام الأردن بتسيير سرب من الطائرات المحملة بالمساعدات إلى غزة.



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بدوره قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن الأمن الوطني الأردني، يملي حتمية بقاء الفلسطينيين على أرضهم دون تهجيرهم.

مشددا على أن الموقف الأردني ثابت تجاه القضية الفلسطينية، ويؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولتهم المستقلة.