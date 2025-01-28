قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
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حماس تستهجن بشدة تصريحات رئاسة السلطة بهدف تشويه صورة الحركة
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المتحدث باسم المفوضية الاوروبية: سنعيد نشر بعثة مراقبة مدنية بمعبر رفح
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المتحدث باسم المفوضية الاوروبية: جاهزون لدعم اتفاق وقف اطلاق النار بغزة
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جرافات الإحتلال تهدم منزلا مأهولا في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة
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الجيش اللبناني ينتشر بالحارة القديمة في بلدة يارون والعمل جار لفتح الطرقات
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الاحتلال يطلق قنابل الصوت والغاز على صحفيين اثناء تغطية العدوان بطولكرم
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الاحتلال تطلق قنابل الصوت والغاز على صحفيين اثناء تغطية العدوان بطولكرم
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صحة غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 80 مصابا خلال 48 ساعة
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صحة غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 48 شهيدا بينهم 37 تم انتشالهم
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صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الى 47354 شهيدا و111563 جريحا