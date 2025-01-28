'غوغل' تثير ردود فعل بتغيير اسم 'خليج المكسيك' إلى 'خليج أمريكا'

العالم - الأميركيتان

وسيكون التغيير مرئياً في الولايات المتحدة، لكن الاسم سيظل “خليج المكسيك” داخل المكسيك، بينما سيرى المستخدمون خارج البلدين كلا الاسمين على خرائط غوغل.

وقالت وزارة الداخلية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنها غيّرت رسمياً اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أمريكا، واسم قمة دينالي في ألاسكا، وهي أعلى جبل في أمريكا الشمالية، إلى جبل ماكينلي.

وستجري خرائط غوغل، المملوكة لشركة غوغل التابعة لألفابت، تغييراً مماثلاً مع جبل ماكينلي.



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وأمر ترامب بتغيير الاسم ضمن سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي أصدرها بعد ساعات من توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني، وذلك في إطار تنفيذه لوعود انتخابية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان أصدرته الأسبوع الماضي: “بناء على توجيهات الرئيس، فإن خليج المكسيك سيُعرف الآن رسمياً باسم خليج أمريكا وستحمل أعلى قمة في أمريكا الشمالية مرة أخرى اسم جبل ماكينلي”.

واقترحت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، في وقت سابق من هذا الشهر، مازحةً، إعادة تسمية أمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى “أمريكا المكسيكية”، وهو اسم تاريخي استخدم على خريطة مبكرة للمنطقة.

وأحال متحدث باسم غوغل رويترز إلى منشور الشركة على منصة إكس بعدما طُلب منه التعليق على الأمر.