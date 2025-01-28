قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
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الاحتلال يواصل حرق منازل المواطنين بحارة الحواشين في مخيم جنين بالضفة
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3 إصابات باطلاق الاحتلال النار عند المدخل الشمالي لبلدة يارون جنوبي لبنان
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أهالي بلدة ميس الجبل يتجمعون على مدخلها لدخولها برفقة الجيش اللبناني
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رئيس الاركان الايراني: قواتنا المسلحة تتمتع بالجهوزية اللازمة للتصدي للعدو
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الاحتلال يقطع الطريق الى بلدة العديسة جنوب لبنان لمنع توجه المواطنين اليها
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مصادر فلسطينية: إصابة صحفية بشظايا رصاص الاحتلال بمحيط مخيم طولكرم
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قوات الاحتلال تشرع بتجريف وإحراق مبان ومنازل ببلدة ميس الجبل جنوب لبنان
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مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تطلق النار قرب مستشفى ثابت ثابت بطولكرم
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حماس تدعو السلطة للتجاوب مع دعوات ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني
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حماس تدعو السلطة للكف عن حملة التشويه والتضليل وتغليب المصحة العليا