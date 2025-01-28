من الذي حقق الإنتصار المطلق ’نتنياهو’ ام ’حماس’.. الإعلام العبري يجيب!

العالم - مراسلون

الحشود الفلسطينية التي عبرت "نتساريم" الى شمال القطاع حطمت وهم الانتصار المطلق، وبات السؤال من الذي حقق الانتصار المطلق "نتنياهو" ام "حماس"، بهذه العبارات عنونت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية صفحتها الرئيسة في تعليقها على مئات الالاف الفلسطينيين الذين شدوا الرحال من جنوب القطاع الى وسطه وشماله.

اما موقع "كيكار هشبات" الإسرائيلي فقال "عاد الغزيون الى شمال القطاع وحماس أظهرت سيطرتها على الأرض، اما صحيفة "يسرائيل هيوم" فقالت ، أخيرا انسحب الجيش من نتساريم والغزييون بداوا العودة الى شمال القطاع مباشرة.

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ورأى الخبير بالشأن الإسرائيلي، خلدون البرغوثي، "أن كل احلام قادة الاستيطان كـ "بتسلئيل سموتريتش و إيتمار بن غفير" بالاستيطان في غزة كلها انهارت فجاأة في ظل هذه الصفقة، ولذلك المنظور العام حتى لـ "غيورا آيلاند" صاحب خطة الجنرالات ان ما حدث هو عمليا يكرس الهزيمة في هذه الحرب".

عودة مئات الالاف من الفلسطينيين الى شمال القطاع رغم قناعتهم بانهم يعودون الى العراء ولكن فوق ارضهم فتح أبواب التساؤل في الشارع الإسرائيلي وبين المراقبين حول ادعاء نتنياهو بانه سيعود الى الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى، واي حرب هذه التي سيعود اليها نتنياهو بعد عودة الفلسطينيين الى موطنهم وهل سيقوم الرجل بترحيلهم من جديد وهل لديه ولدى جيشه القدرة على مواجهة جديدة سقطوا فيها وهل من الذكاء ان تكرر الخطأ مرتين .

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بدوره الباحث بالشان الإسرائيلي، جلال رمانه، رأى "أن الإحباط هو سيد الموقف بالنسبة للاسرائيليين وبات اليمنيون منهم يتكلمون عن امكانيات العودة الى حرب اخرى الشيء الذي يستبعده الاخرون المعتدلون".

لن تحتاج كثيرا من البحث في الاعلام الاسرائيلي حتى تدرك بانهم يعترفون بالهزيمة تصريحا وتلميحا.

يستطيع بنيامين نتنياهو ان يقسم 100 مرة بل 1000 مره انهم انتصر في هذه الحرب لكن من سيصدق، اذا كانت اهداف الحرب قد سقطت والفلسطينيون عادوا الى شمال قطاع غزة والاسرى الفلسطينيون خرجوا من السجون الاسرائيلية ثمنا للاسرى الاسرائيليين’ فأين الانتصار؟