شاهد.. حريق مفاجئ بطائرة ركاب في كوريا الجنوبية قبل الإقلاع

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وذكرت السلطات، أن الحريق اندلع في ذيل الطائرة التي كانت متجهة إلى هونغ كونغ، قبل إقلاعها في حوالي الساعة 10:26 مساءً بالتوقيت المحلي.

وتم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 169 شخصا، إضافة إلى 7 أفراد من طاقم الطائرة، باستخدام مزلقات الطوارئ القابلة للنفخ، حسبما أفادت وكالة "يونهاب".



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ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق، فيما أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة أثناء عملية الإخلاء.



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وأشار المسؤولون إلى أن الحريق بدأ على ما يبدو في القسم الخلفي للطائرة قبل أن يمتد إلى هيكلها.

وقال أحد المسؤولين: "نعتقد أن جميع الركاب وأفراد الطاقم غادروا الطائرة، لكننا نجري عمليات تفتيش داخل الطائرة للتأكد من خلوها تماما".