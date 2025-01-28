قناة العالم
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العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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وزارة خارجية صنعاء تؤكد موقف اليمن الثابت المساند للشعب الفلسطيني
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الصحة اللبنانية: 14 اصابة بالغارة الاسرائيلية على منطقة النبطية الفوقا
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اصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات بمخيم الفوار جنوب الخليل
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الصحة اللبنانية: 7 إصابات بحصيلة أولية لغارة اسرائيلية على النبطية الفوقا
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مصادر إعلامية: طيران الاحتلال يشن غارة على النبطية الفوقا جنوب لبنان
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مصادر إعلامية: طيران الاحتلال شن غارة على النبطية الفوقا جنوب لبنان
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القناة 14 الاسرائيلية: الجيش دمر نحو 31 منزلا خلال عمليته على مخيم جنين
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مصادر لبنانية: انفجار في حي الدير بالنبطية الفوقا والعمل جار لتحديد أسبابه
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اصابة عسكري لبناني و3 مواطنين بنيران الاحتلال على طريق يارون-مارون الراس
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية