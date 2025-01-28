قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
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أكسيوس: واشنطن ترسل العشرات من صواريخ باتريوت من "إسرائيل" لأوكرانيا
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المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة:الانروا ستواصل عملها حتى تصبح عاجزة
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غارة اسرائيلية على موقع قرب بلدة خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة
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ميقاتي يطالب رئيس لجنة مراقبة الاتفاق بضمان تنفيذ "إسرائيل" لالتزاماتها
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ميقاتي يجري اتصالا برئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف النار مطالبا بموقف حازم
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ميقاتي: العدوان يشكل انتهاكا اضافيا للسيادة اللبنانية وخرقا فاضحا لوقف النار
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رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية يدين بشدة غارتي الاحتلال على النبطية
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الصحة اللبنانية: إصابة 24 شخصا في غارات اسرائيلية على النبطية الفوقا وزوطر
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طيران الاحتلال الاسرائيلي يقصف دوار السينما في مدينة جنين بالضفة الغربية
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة سعير شمال شرق الخليل بالضفة الغربية