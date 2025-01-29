قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية ابو شخيدم شمال رام الله وسط الضفة
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة نابلس في الضفة من حاجز الطور
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مدير عام صحةغزة:أكثر من 95 بالمئة نسبة الدمار بمجمع الشفاء في حرب الإبادة
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قوات الاحتلال تقتحم مخيم دير عمار وقرية بيت سيرا غرب رام الله بالضفة
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مصادر فلسطينية: تحليق لطائرات مسيّرة إسرائيلية في سماء مدينة طولكرم
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم كفر عقب شمالي القدس المحتلة
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اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال بالحي الشرقي لمدينة جنين شمالي الضفة
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الإعلام الاميركي: اعتقال رايان انجلش عند باب الجنوبي للكابيتول يوم الاثنين
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اعتقال مسلح خطط لقتل وزيري الدفاع والخزانة ورئيس مجلس النواب الاميركي
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مصادر لبنانية: الاحتلال الاسرائيلي ينفذ تفجيرين في مركبا وكفركلا جنوب لبنان