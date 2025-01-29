انسحاب أميركي من سوريا يقلق 'اسرائيل'

العالم - سوريا

وقال مسودة "إنه وصلت رسالة من مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى المستويين الأمني والسياسي في اسرائيل مفادها أنه يريد سحب قواته من سوريا".

وطُرح الموضوع ضمن نقاشات المستويين السياسي والأمني، خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشار معلق الشؤون السياسية في قناة "كان" إلى أن "الأمر لا يتعلق بعدد كبير من القوات، بل نتحدث عن عدة آلاف موجودين في عدة قواعد في سوريا، ولديهم تأثير قوي في تصرف سوريا تجاه 'إسرائيل'".

وأضاف مسودة أن للقوات الأميركية "تأثيرا كبيرا في الأقلية الكردية، التي توجد هناك، وثمة خشية من أن تقوم تركيا باجتياح سوريا وتمس بهم. والقادة في "إسرائيل" قلقون جدا من هذا الاحتمال؛ من النهج الانفصالي لترامب" حسب تعبيره.