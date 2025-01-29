رئيس مجلس الدوما: التحضير لمحاولة اغتيال بوتين قد يؤدي لحرب نووية

العالم - اوروبا

وأكد رئيس مجلس الدوما ، أن التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومناقشتها، يعد جريمة خطيرة وتهديدا جديا للأمن العالمي، مشيرا الى أن التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس بوتين، هو طريق مباشر لبدء حرب نووية.

وشدد فولودين على ضرورة إدراك الجميع، بوجود هجوم في غاية القسوة والشراسة يجري ضد روسيا الاتحادية، وجاءت تصريحات فولودين تعليقا على ما قاله الصحفي الأمريكي "تاكر كارلسون" مؤخرا بخصوص تخطيط إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بادين، "لقتل بوتين".

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وتابع المسئول الروسي: "يجب إدراك حجم التحديات والتهديدات التي نواجهها، وهذا يعني أنه يجب الشعور بحجم المسؤولية. الرئيس بوتين يبذل كل ما في وسعه لتعزيز البلاد وتحقيق السلام وحل قضايا الأمن العالمي، لا شك في أن بوتين هو أفضلية مميزة لروسيا ومن المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى التوحد والالتفاف حول رئيس البلاد".

ودعا فولودين إلى إجراء تحقيق شامل في ادعاءات الصحفي كارلسون المذكورة أعلاه، مشددا على ضرورة ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة.

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وكتب فولودين على قناته في تيلغرام: "يجب أن يؤخذ ما قاله تاكر كارلسون على محمل الجد حيث بالأمس قال هذا الصحفي الأمريكي إن إدارة بايدن خططت لمحاولة قتل الرئيس بوتين. وذكر أن وزير الخارجية الأمريكي السابق بلينكن، اقترح ذلك...ما قاله تاكر كارلسون يحتاج إلى تحقيق شامل، ويجب تحميل بايدن وبلينكن المسؤولية".