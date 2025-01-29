صادرات قطاع المعادن الايراني تلامس 10 مليارات دولار

العالم - ايران

وأوضحت "ايميدرو" في بيان تابعته "فارس" اليوم الاربعاء، بان الصادرات سجلت 46,681,337 طنا بقيمة 9.9 مليار دولار خلال فترة 20 مارس/آذار حتى 21 ديسمبر/كانون الاول 2024.

وأشارت أن صادرات قطاع المعادن سجلت نموا سعريا بنسبة 1 بالمئة وانخفاضا كمّيا بنحو 1 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة 2023 التي شهدت تصدير 46,960,594 طنا بقيمة 9.829 مليار دولار.

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وذكرت أن منتجات الصلب والالمنيوم والنحاس تصدر قائمة التصدير في الشهور التسعة المنتهية 21 ديسمبر/كانون الاول 2024، حيث بلغت 24,157,529 طنا بقيمة 7.605 مليار دولار.

بالمقابل أكدت المنظمة أن واردات قطاع المعادن بلغت في الشهور التسعة المذكورة 3,282,358 طنا بقيمة 8.820 مليار دولار بانخفاض كمّي بنحو 19 بالمئة وزيادة سعرية بنسبة 76 بالمئة.