استشهاد أسيرين من غزة في سجون الاحتلال

العالم - فلسطين

والشهيدان الجديدان هما.. محمد شريف العسلي، وإبراهيم عدنان عاشور.

وبحسب وكالة "وطن" الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من 50 شهيدا، وهذا العدد هو الأعلى تاريخيا لتشكل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967.

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ووصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السجون حتى بداية شهر ديسمبر الجاري، أكثر من عشرة آلاف و300، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ومن بين الأسرى 90 أسيرة، وما لا يقل عن 345 طفلا، و3428 معتقلا إداريا.