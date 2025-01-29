مبعوث ترامب الخاص يصل 'تل أبيب'

العالم - الأميركيتان

وبحسب ما ذكرته هيئة البث العبرية من المقرر أن يلتقي ويتكوف خلال زيارته وزير الحرب الصهيوني، كما سيجري زيارة ميدانية في قطاع غزة قد تشمل محور “نتساريم” ومعبر كرم أبو سالم.

وقبل ذلك، قال مكتب نتنياهو، إنه تلقى دعوة للاجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض وذلك في الرابع من فبراير المقبل.

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وفي التاسع عشر من الشهر الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، بعد نحو 15 شهراً من العدوان على القطاع بدعم امريكي، خلف نحو 47 ألف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين، وتدمير هائل للمباني والبنية التحتية.

ويواصل مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين العودة إلى مدينة غزة وشمالها، عبر شارعى "الرشيد وصلاح الدين"، لليوم الثالث على التوالي، وسط أجواء من الفرح والإصرار على إفشال مخططات التهجير القسرى.