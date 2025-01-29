جولة المبعوث الأمريكي من السعودية الی القدس وغزة !

العالم - الاحتلال

وأشار مراسل قناة العالم في القدس المحتلة، خضر شاهين الی ان التوقعات تشير الی زيارة ويتكوف إلى الاراضي المحتلة اليوم الأربعاء، حيث سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين تفاصيل الاتفاق المقترح.

وأشار مراسل العالم الی لقاء المبعوث الاميرکي مع حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في السعودية حيث تمت مناقشة عدة مواضيع منها إدارة قطاع غزة وما يحصل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسل العالم نقلاً عن مصادر عبرية ان ويتكوف سوف يلتقي برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة ومسؤولين في الجيش الاسرائيلي لاسيما وزير الحرب الاسرائيلي.

وأضاف مراسل العالم ان المبعوث الاميرکي سوف ينتقل بعد لقاءاته في الاراضي المحتلة الی قطاع غزة لزيارة معبر "نتساريم"، إشرافاً علی تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في مرحلته الثانية.

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