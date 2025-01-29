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روسيا تكشف موقفها من طلب الجولاني لتسليم الأسد

روسيا تكشف موقفها من طلب الجولاني لتسليم الأسد
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت "رويترز" نقلا عن مصدر سوري مطلع أن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع (الجولاني) طلب من موسكو تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد ومساعديه.

العالم-سوريا

وأشار المصدر الى ان الاتفاق الوحيد الذي تم التوصل إليه مع الجانب الروسي هو مواصلة المناقشات.

في المقابل، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن "الكرملين يعتبر الاتصالات بين موسكو ودمشق مهمة"، وذلك بعد زيارة وفد رفيع المستوع دمشق وأمس واللقاء مع الجولاني.

وقال بيسكوف إن "من الضروري الحفاظ على حوار دائم مع السلطات السورية وروسيا ستواصل القيام بذلك"، في حين لم يعلق على التصريحات حول مطالب سلطات سوريا من روسيا بالتعويض وتسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وفق وكالة "سبوتنيك".

إلى ذلك، قال إن "الولايات المتحدة وأوروبا تحاولان وضع العراقيل أمام صفقات الطاقة وروسيا تتخذ خطوات للحد من العواقب"، مشيرًا إلى أن الصحفي الأميركي تاكر كارلسون "لم يقدم أدلة عندما تحدث عن نوايا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن الأفضل عدم الأخذ بالمعلومات غير المؤكدة".

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