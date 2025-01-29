ترامب يجمد المساعدات الخارجية

العالم - باختصار

جمدت الولايات المتحدة مساعداتها الخارجية باستثناء تلك المقدمة لمصر وكيان الاحتلال.

البيت الأبيض: سنناقش ما إذا كانت المساعدات الأجنبية تتماشى مع أجندة الرئيس ترامب.

تستثني المذكرة المساعدات الغذائية الطارئة التي يفترض أن يستفيد منها قطاع غزة.

والمذكرة لا تستثني أوكرانيا وهو مايؤشر الى أن هذه المساعدات جمدت أيضا.

كان ترامب أكد على أن قطاع المساعدات الخارجية لا يتماشى مع المصالح الأميركية.

ويقضي المرسوم الرئاسي بوقف المساعدات لمدة 90 يوما.

وستقوم إدارة ترامب بتقييم "فعالية المساعدات واتساقها مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

ماركو روبيو: كل دولار ننفقه يجب أن يجعل أمريكا "أكثر أمانا" و"أكثر ازدهارا".

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ووفقا للأرقام الرسمية: تعد الولايات المتحدة المزودة الرئيسية للمساعدات الإنسانية والتنوية في العالم.

وتخصص الولايات المتحدة حوالي 1% من ميزانية الحكومة الفدرالية للمساعدات الخارجية.

وأعربت منظمات غير حكومية عن قلقها من تداعيات هذا التجميد، خصوصا بشأن المساعدات الإنسانية.

منظمة أوكسفام أميركا: هذا التجميد قد تكون له تبعات وخيمة على العديد من البلدان.

وتستخدم الولايات المتحدة هذه المساعدات لابتزاز العديد من الدول لاسيما الفقيرة.

خبراء: إدارة ترامب سوف تبتز العديد من الدول والمنظمات بسبب هذه المساعدات.

قائد الثورة آية الله علي الخامنئي: أمريكا اليوم هي تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة.

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