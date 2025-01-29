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العميد فدوي :علينا مراقبة تحركات الأعداء على مدار الساعة

العميد فدوي :علينا مراقبة تحركات الأعداء على مدار الساعة
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

قال نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد "علي فدوي" ان علينا أن نراقب تحركات الأعداء ليل نهار لنكشف عن مؤامراتهم.

العالم _ ايران

وصرح العميد "فدوي" اليوم الأربعاء خلال كلمة ألقاها خلال الملتقى التكريمي لشهداء استخبارات حرس الثورة بطهران: لقد زادت تهديدات الأعداء خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي؛ مردفا "كما لجأ الأعداء إلى استخدام قدرات الفضاء الإلكتروني لشن حرب نفسية ضد الشعب الإيراني".

وأضاف : من اجل التصدي لهذا الهجوم العدواني، يتعين علي جبهة الحق بذل المزيد من الجهود، قائلا : في الحروب المعاصرة لا توجد خطوط أمامية، لذلك فإن الکشف عن مؤامرات الأعداء يتطلب امتلاك معرفة معلوماتية، وبما يلزم علينا ان نرصد تحركات العدو المعرفية ليتسنى لنا مواجهتها.

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وأكد نائب قائد حرس الثورة : إن حرب الحق والباطل مستمرة منذ الأزل وستتواصل حتى ظهور الامام المنتظر (عج)، منوها بأن المشاكل الاقتصادية التي تواجه بلادنا أدت إلى زيادة أطماع الأعداء ومؤامراتهم ولذلك يجب أن نكون يقظين وحذرين من الوقوع فريسةفي شراك العدو.

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