ارتفاع أسعار النفط الإيراني الخفيف في الأسواق العالمية

العالم-ايران

وتم عرض النفط الإيراني الخفيف على العملاء الآسيويين في فبراير/شباط المقبل، بسعر يزيد بنحو واحد في المائة مقارنة بالشهر السابق، أي حوالي دولارين فوق السعر الأساسي (سعر خام عمان/دبي).

و أعلنت قسم الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الإيرانية أسعار بيع أنواع النفط الخام الإيراني في الشهر الثاني من عام 2025،

وبناء على ذلك، سيتم عرض "النفط الخام الإيراني الخفيف" في أسواق شمال غرب أوروبا وجنوب أفريقيا في فبراير/شباط، بانخفاض 1.35 دولار عن مؤشر ICE Bwave، وسيتم طرح "النفط الخام الإيراني الثقيل" في هذه الأسواق هذا الشهر، بانخفاض ۳.۱۵ دولارًا من مؤشر ICE Bwave.

وسيتم أيضًا طرح سعر "النفط الإيراني المحترق" في هذه الأسواق أقل بـ 3.05 دولار من مؤشر ICE Bwave.

إقرأ أيضاً..اعتبارا من 3فبراير.. إلغاء تأشيرة السفر بين إيران وطاجيكستان

وفي سوق البحر الأبيض المتوسط، سيتم عرض النفط الإيراني "الخفيف" و"الثقيل" و"المحروق" بخصم قدره 1.25 دولار و3.35 دولار و3.25 دولار على التوالي، حسب مؤشر ICE Bwave.

يشار إلى أن مؤشر ICE Bwave تم استخدامه لتسعير النفط الخام الإيراني في أسواق شمال غرب أوروبا لهذا الشهر. يعتمد هذا المؤشر على متوسط السعر المرجح لخام برنت في بورصة لندن للأوراق المالية في الأيام التي يتم فيها تداول أكثر من 1000 لوت (مليون برميل من النفط).

وبما أن السعر الأساسي للنفط الخام في غرب آسيا هو متوسط سعر خام عمان/دبي، فإن سعر "النفط الإيراني الخفيف" للإمدادات إلى السوق الآسيوية في فبراير/شباط أعلى بمقدار 1.95 دولار من السعر الأساسي (خام عمان/دبي). وسوف يكون سعر النفط الإيراني "الثقيل" و"الخفيف" أقل بواقع 30 و5 سنتات من السعر الأساسي على التوالي.

وبناء على ذلك، يمكن القول إن سعر البيع الرسمي للنفط الخام الإيراني للعملاء الآسيويين في فبراير/شباط 2025 ارتفع بنحو 0.7% مقارنة بالشهر السابق.