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فلبين تشيد بجهود إيران في إعادة طاقم سفينة تابعة لها

فلبين تشيد بجهود إيران في إعادة طاقم سفينة تابعة لها
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

بعث وزير الخارجية الفلبيني، إنريكي مانالو، برسالة شكر إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تقديراً لجهود إيران في إعادة 17 من أفراد طاقم السفينة الفلبينية "غالكسي ليدر" إلى وطنهم، مشيدًا بالعلاقات الطيبة بين البلدين.

العالم-ايران

وقد وصف وزير الخارجية الفلبيني مساعدات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إعادة البحارة الفلبينيين بأنها تعكس الصداقة الطويلة وحسن النية في العلاقات بين البلدين، معربا عن شكره العميق للتعاون والدعم القيم الذي قدمته إيران في هذا الصدد.

جدير بالذكر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت قد تابعت، عبر القنوات الدبلوماسية، قضية تحرير وعودة طاقم السفينة "غالكسي ليدر" إلى بلدانهم خلال الأشهر القليلة الماضية.

وعاد أفراد طاقم السفينة "غالكسي ليدر" إلى بلدانهم يوم الخميس الماضي، الثاني من شهر فبراير، عبر سلطنة عمان.

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وكانت الحكومة المكسيكية قد أعربت في وقت سابق عن شكرها للجمهورية الإسلامية الإيرانية على مساعدتها في إعادة عدد من المواطنين المكسيكيين من طاقم السفينة نفسها.

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