قناة العالم
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الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
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الصحة اللبنانية:20جريحا جراء غارة للعدوان على النبطية الفوقا
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سلام:سنتجاوز العقبات وسنعمل بسرعة لتشكيل الحكومة
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محمد عبد السلام:الحديث عن تهجير الفلسطينيين تهديد خطير على المنطقة
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الصحة العالمية:عمليات توصيل المساعدات الانسانية لغزة تواجه تحديات
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ابو عبيدة: قررت القسام الافراج غدا عن الاسرى اربيل يهود وبيرغر وموزس
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مكتب نتنياهو:تسلمنا قائمة الاسرى المقرر اطلاق حماس سراحهم غدا الخميس
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سرايا القدس: نخوض معارك ضارية مع الاحتلال في محور الحمامة في جنين
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اطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال في حي السلام شرقي مدينة رفح
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الاحتلال يحرق منازل المواطنين بمنطقة "طلعة الغبز" بمحيط مخيم جنين
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قوات الاحتلال تقتحم قسم الطوارئ بمستشفى ثابت في طولكرم بالضفة