الأونروا توقف كافة أنشطتها بالقدس.. ما هي تداعياته على اللاجئين؟

العالم - مراسلون

وتستعد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا لوقف كافة عملياتها بمقرها في القدس المحتلة مع دخول المنع الاسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ حيث أمرت حكومة الاحتلال الوكالة بإخلاء مقراتها ووقف أنشطتها.

وقالت مساعدة المدير العام لوكالة الغوث في القدس، أمل الخطيب:

الأونروا تواجه تحديات بعد 7 أكتوبر ومؤخرا نواجه المشاريع المقدمة للكنيست التي تحكي عن منع عمل الأونروا واستمرار تقديم خدماتها. أو في 12 فبراير تسحب امتيازاتنا كمنظمة عمومية، ومؤخرا المشروع المقدم الذي يعلن الأونروا كمنظمة إرهابية.

ومع دخول قرار حكومة الاحتلال بحظر أنشطة الوكالة حيز التنفيذ، بات عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في القدس المحتلة مهددين بفقدان خدمات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات فيما يحظر أيضا اي اتصال مع الوكالة.

إقرأ أيضا.. الاحتلال يعلن وقف نشاط الأونروا في القدس المحتلة نهاية يناير

وقال المختص بالشأن الإسرائيلي شادي الشرفة:

تأثيراتها ليست فقط على اللجوء الفلسطيني، الفلسطيني لن يتنازل عن حق العودة. ولكن تأثيراتها تشمل القطاع الواسع. وعدد كبير من الفلسطينيين يستفيدون من خدماتها الأساسية التي تشمل صحية وغذائية وطبية وغيرها .. والفلسطيني لا يستطيع أن يتخلى عنها. أعتقد أن من أخطر القرارات التي تتخذها إسرائيل والتي تؤكد أنها لا تستهدف حزبا معينا وإنما تستهدف الشعب الفلسطيني ككل، وتستهدف الكينونة الوطنية الفلسطينية.

يشار الى أن الكنيست الاسرائيلي صادق على قانونين أواخر أكتوبر تشرين الاول الماضي، يمنع بموجبهما التواصل مع الوكالة وحظر أي وجود لها بمناطق ما يعرف السيادة الاسرائيلية.

بعد ساعات ستوقف وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كافة أنشطتها وخدماتها بمدينة القدس المحتلة ومحيطها. وسيتم إغلاق كافة المراكز والمقرات بما فيها هذا المقر الرئيسي، وكل ذلك على مسمع ومرآى العالم.

إقرأ أيضا.. الخطة 'باء'.. منع المؤسسات الدولية من إنقاذ الفلسطينيين