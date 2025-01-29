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مصادر..امير دولة عربية سيزور دمشق غداً

مصادر..امير دولة عربية سيزور دمشق غداً
الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر دبلوماسية سورية بأن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيزور دمشق غداً الخميس.

العالم-سوریا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن دولة قطر "تتعاون مع الإدارة الجديدة في سوريا لتجاوز العقبات الميدانية والدولية".

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن "العمل يجري مع الإدارة الجديدة للتغلب على التحديات الميدانية، بما فيها الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى السعي لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا".

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وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد تطوراً ملحوظاً في مستوى العلاقات القطرية السورية".

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