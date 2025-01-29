الاحتلال يواصل اجتياح جنين ومحاصرتها لليوم التاسع

العالم - خاص بالعالم

مخيم جنين، أول قلاع المقاومة في الضفة الغربية، منذ 9 أيام يعيش أهله تحت وطأة اقتحام لجيش الاحتلال.

عملية عسكرية شاركت بها وحدات من جيش مدجج بآلات القتل، طرد آلاف اللاجئين الذي هجروا عام 1948 إلى هذا المخيم، نزحوا ولكنهم حتما سيعودون.

وقالت نازحة من مخيم جنين، لمراسلتنا الزميلة راية عروق: اجبرنا الجيش على ان نطلع من بيوتنا وننزح، فخرجنا الى دوار العودة، حيث ممنوع علينا الخروج لأي مكان الا الى دوار العودة، أنا موجودة حاليا في مدرسة الكفيف.

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لغزة نصيب في قصص أهالي مخيم جنين، شاء القدر أن تأتي سيدة برفقة زوجة ابنها لتضع أطفالها في جنين قبل بدء الحرب ثم نزحت مع النازحين.

وزير الحرب الإسرائيلي أعلن حربا على "الإرهاب الفلسطيني في الضفة الغربية" بحسب تعبيره، وقال ان مخيم جنين لن يعود كما كان، بيد أن كلمة الفصل لا يقررها إلا الفلسطينيين، 15شهرا من القتل والتدمير في غزة لم تقضي على المقاومة فكيف لها ان تقضي عليها في مخيم جنين.

المقاومة التي تتقاسمها الجغرافيا الفلسطينية تتقاطع بين غزة ومخيم جنين، لا مجال في مخيم جنين لرفع الراية البيضاء كما لم ترفع في قطاع غزة.