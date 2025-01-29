تنصيب الجولاني رئيسا انتقاليا لسوريا

العالم-سوريا

وفي وقت سابق الأربعاء ألقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع(الجولاني) "خطاب النصر" بعد اجتماعه مع قادة الفصائل العسكرية بدمشق، وسط حضور موسع من الفصائل وقوى السورية.

وقال الشرع خلال "خطاب النصر": "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى فكما عزمنا في السابق على تحريرها فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها".

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وحدد الشرع أولويات سوريا اليوم بملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.