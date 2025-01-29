هكذا حذرت مصر والأردن ترامب بسبب خطة تهجير الفلسطينين

العالم _ فلسطين



ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر، قولها إن "مصر والأردن نقلتا رسالة إلى الأشخاص المقربين من ترامب، مفادها أنه إذا واصل خطته، فقد يضر ذلك بجهود التطبيع".



وأضافت المصادر أنها "تخشى أن تؤثر هذه الخطوة على استقرار البلدين".



وتأتي هذه الرسالة بالتزامن مع زيارة يقوم بها مبعوث ترامب إلى المنطقة ستيف ويتكوف، يلتقي خلالها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريح ترامب يوم الاثنين بأنه يخطط للتحدث مع نتنياهو، الذي سيسافر إلى واشنطن للقاء مع ه.