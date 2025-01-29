أميركا تنقل صواريخ من تل أبيب لأوكرانيا وبوتين يرفض لقاء زيلينسكي

العالم - أوكرانيا

لا مؤشرات على احتواء التصعيد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الرغم من تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتوصل إلى هدنة سريعة مراراً فور وصوله سدة الحكم، فيما تحذر كييف من مغبة استبعادها من أي محادثات سلام.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن استعداده لإنهاء الحرب في أوكرانيا رافضاً لقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، واصفا إياه بغير الشرعي لأن ولايته الرئاسية انقضت خلال الأحكام العرفية المفروضة، فيما اتهم زيلينسكي بوتين بالخوف من المفاوضات والقادة الأقوياء، ومحاولته إطالة أمد الحرب المستمرة منذ 3 سنوات.

وفي محاولة الغرب المستمرة بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، ذكر موقع أكسيوس أن الجيش الأميركي نقل 90 صاروخا اعتراضيا من الكيان الاسرائيلي إلى بولندا لتسليمها لأوكرانيا، ووصفها بأنها أهم عملية تسليم أسلحة من تل أبيب إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وكانت أقالت الحكومة الأوكرانية نائب وزير الدفاع المسؤول عن مشتريات الأسلحة وسط تصاعد الخلافات بين مسؤولي الوزارة بشأن قضايا متعلقة بالتسلح.

ميدانيا، أفادت مصادر أن أوكرانيا شنت موجات من الهجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفط وطاقة في الأجزاء الغربية من روسيا، وقالت مصادر حكومية روسية إن حطام مسيرة تسبب في اندلاع حريق بمنشاة صناعية في كستوفو بمدينة نيغني نوفغورود، وإن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مُسيرة حاولت الهجوم على منشأة للطاقة النووية في منطقة سمولينسك غرب البلاد.

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في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استيلاء قواتها على بلدة نوفو إليزافيتوفكا شرق أوكرانيا، فيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية أكثر من 100 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليل معظم المسيّرات فوق مناطق كورسك وبريانسك غربي البلاد مع اعتراض عدد منهم فوق سمولينسك وتفير وبيلغورود وأماكن أخرى.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت هجوما بمسيّرة خلال الليل، ما أدى إلى إطلاق إنذارات جوية في مناطق عدة، وقال رئيس بلدية العاصمة كييف إن حطام مسيرة روسية سقط بالقرب من محطة مترو في منطقة دارنيتسكي في كييف.