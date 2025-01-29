10 شهداء في بلدة طمون بقصف الاحتلال جنوب شرق طوباس

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن الهلال الأحمر الفلسطيني قوله في بيانٍ مقتضب، أن عشرة فلسطينيين استشهدوا، فيما أصيب أربعة آخرون بجروح وصفت بـ “الخطيرة”؛ نتيجة القصف.

وشُهداء طمون حتى اللحظة، أسامة معروف بني عودة، منتصر بني مطر، إبراهيم مثقال فايز بني عودة، محمد مثقال فايز بني عودة، جهاد ناصر بني مطر، عبدالله أبو دية، عمر محمد علي الحاج، سليمان أحمد أبو شتيه، ومعن محمد خضر بني عودة.

ومنذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، وسّع جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد نحو 900 فلسطيني، وإصابة نحو 6700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

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في المقابل، بدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 كانون الثاني/يناير الجاري، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

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وارتكبت قوات الاحتلال بدعم أميركي بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.