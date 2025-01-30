البيت الأبيض يتراجع عن تجميد برامج مساعدات فيدرالية

العالم - الاميركيتان

وأرسل المكتب التنفيذي للميزانية في الولايات المتحدة، إشعاراً إلى جميع الإدارات والوكالات الفيدرالية يفيد بإلغاء الإجراء، وفق ما أوردته شبكة «سي إن إن» ووسائل إعلام أخرى.

وكانت نقطة البداية مذكرة أصدرها البيت الأبيض في وقت متأخر من ليل الاثنين، يطلب فيها من الوزارات والوكالات الفيدرالية تجميد بعض «المساعدات»؛ خصوصاً المنح والمخصصات، وإجراء مراجعة لها بشكل مشترك لضمان امتثالها لـ«الأولويات الرئاسية».

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ويطول القرار تدفق مئات مليارات، إن لم يكن تريليونات، الدولارات عبر الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن هذا «إجراء مسؤول للغاية»، مؤكدة أن برامج المساعدة للأفراد لم تتأثر بقرار التجميد.

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ولكن التوضيحات التي قدمتها الإدارة الأميركية لم تهدئ المخاوف بشأن وقف برامج متنوعة للغاية، مثل برامج مساعدة كبار السن والأسر الفقيرة والمحاربين القدامى، على سبيل المثال.

وكانت المعارضة الديمقراطية قد نددت على لسان زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بـ«القرار غير القانوني والخطير والمدمر والقاسي».

وقررت قاضية فيدرالية الثلاثاء تعليق الإجراء.

المصدر: الشرق الأوسط