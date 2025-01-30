قناة العالم
الخميس ٣٠ يناير ٢٠٢٥
١٢:٠٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
10شهداء في قصف طيران الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية
عاجل
ترمب: تجب مقاضاة أو ترحيل أو محاسبة مرتكبي العنف المعادي للسامية
عاجل
القوى الوطنية والاسلامية في طوباس تعلن غدا الخميس اضرابا شاملا وحدادا
عاجل
حركة الجهاد: هذه الجرائم لن تثني شعبنا عن التمسك بأرضه ومقاومة الاحتلال
عاجل
حركة الجهاد: السياسة العدوانية للكيان لا يمكن فصلها عن الدعم الامريكي
عاجل
حركة الجهاد: المجزرة في طمون تهدف إلى تهجير الفلسطينيين
عاجل
حركة الجهاد الاسلامي: ندين المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو في بلدة طمون
عاجل
حماس: ندعو جماهير الضفة والقدس والداخل لمقاومة الاحتلال بكافة الوسائل
عاجل
حماس:ننعى شهداء طمون ونشيد بأبطال المقاومة في طوباس وطولكرم وجنين
عاجل
حماس: عملية الاغتيال الجبانة في طمون لن تكسر مقازمتنا ولن ترهب شعبنا