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أسماء الأسرى المقرر تحريرهم ضمن الدفعة الثالثة بصفقة طوفان الأحرار

أسماء الأسرى المقرر تحريرهم ضمن الدفعة الثالثة بصفقة طوفان الأحرار
الخميس ٣٠ يناير ٢٠٢٥ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

نشر مكتب إعلام الأسرى، قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، المقرر تحريرهم اليوم الخميس، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة “طوفان الأحرار” التي توصلت إليها المقاومة الفلسطينية مع “إسرائيل” مؤخرًا، وتضمنت أيضًا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

العالم - فلسطين

ومن المقرر أن تُفرج كتائب القسام الذراع العسكري لحركة “حماس” عن الدفعة الثالثة اليوم من الأسرى الإسرائيليين لديها في قطاع غزة والمكونة من 3 وهم أربيل يهود، آجام بيرغر، وجادي موشي موزسس، مقابل تحرير 110 أسرى فلسطينيين ضمن صفقة “طوفان الأحرار”.

وتتضمن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم، 32 أسيرًا من أصحاب المؤبدات “السجن مدى الحياة”، و48 أسيرًا من الأحكام العليا، كذلك 30 أسيرًا من الأطفال.

وتصدرت قائمة أسماء أسرى المؤبدات مباحثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، باعتبارهم القضية الأبرز في مفاوضات صفقة التبادل.

ومن أبرز من ستُحرِّرهم المقاومة الفلسطينية ضمن الدفعة، كلاً من زكريا الزبيدي، محمد أبو وردة، سامي جرادات، أشرف أبو سرور، ومحمد قشوع.

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