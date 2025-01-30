عراقجي يحذر نظيره البريطاني من مغبة وتداعيات اي تصعيد للتوتر في اليمن

العالم - ايران

وخلال هذا الاتصال الهاتفي الذي تطرق الى القضايا الثنائية والمفاوضات النووية والتطورات الاقليمية، استعرض الوزير عراقجي مواقف ايران فيما يخص النشاطات النووية السلمية مؤكدا ان ايران ومن منطلق مبادئها ومصالحها القومية مستعدة دوما للحوار، هذا ليس نهجا جديدا ففي السابق ايضا جرت المفاوضات على هذا الاساس.

كما جدد الوزير عراقجي مرة اخرى دعم ايران لارساء وتمديد وقف اطلاق النار في غزة ولبنان وشدد على ضرورة وقف الجرائم والعدوان الصهيوني.

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واكد الوزير عراقجي ان ايران كانت على الدوام داعما للسلام والاستقرار في المنطقة وسوف لن تدخر جهدا من اجل ذلك.

وحذر من مغبة أي تشديد للتوتر في اليمن وتداعيات ذلك على استقرار وامن المنطقة.

كما رحب الجانبان خلال هذا الاتصال الهاتفي بالتحركات الايجابية الاخيرة واوضاع العلاقات الثنائية واكدا على اهمية استمرار المشاورات الدبلوماسية، وقد تطرقا ايضا الى بعض القضايا القنصلية التي تخص البلدين.

عراقجي يعرب عن أمله في تفاعل بناء بين إيران والاتحاد الأوروبي

هذا وهنأ وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، بولندا على رئاستها للاتحاد الأوروبي، معرباً عن أمله في تفاعل بناء بين إيران والاتحاد الأوروبي خلال فترة الرئاسة البولندية.

وفي اتصال هاتفي جرى مساء الاربعاء، ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وفي إشارة إلى المحادثات الجارية بين إيران والدول الأوروبية الثلاث بريطانيا والمانيا وفرنسا، أكد عراقجي أن إيران التزمت دائما بالنهج القائم على الحوار والتفاعل لحل القضايا، وهي في الوقت نفسه مستعدة تماما لكافة الظروف.

ولفت إلى تاريخ العلاقات الدبلوماسية الممتد لـ 550 عامًا وتاريخ معاهدة الصداقة بين إيران وبولندا الذي يعود لنحو 100 عام، وصف وزير الخارجية البولندي العلاقات بين البلدين بأنها ودية، وأعرب عن أمله في حل القضايا بين إيران والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القضية النووية.