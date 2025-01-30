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أنصار الله: مخطط تهجير الفلسطينيين تهديد خطير للمنطقة

أنصار الله: مخطط تهجير الفلسطينيين تهديد خطير للمنطقة
الخميس ٣٠ يناير ٢٠٢٥ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق الرسمي لحركة أنصار الله، محمد عبدالسلام، أن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني إلى دول الجوار يمثل تهديداً خطيراً على المنطقة، وهو أمر مرفوض فلسطينياً وعربياً ودولياً وإنسانياً.

العالم _ اليمن

وأضاف عبدالسلام في منشور له يوم الأربعاء، أن هذا المخطط يمثل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما لن يتحقق، مشيراً إلى أن "أمريكا تغرد خارج سرب القوانين الدولية" وأن مساعيها في هذا الاتجاه محكوم عليها بالفشل.

وأكد أن أنصار الله تعتبر هذا المخطط "تهديداً خطيراً على المنطقة"، مشدداً على أن "الشعب الفلسطيني لن يرضخ ولن يتخلى عن أرضه".

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ودعا عبدالسلام المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد هذه المخططات الهدامة، مؤكداً أن "القضية الفلسطينية ستبقى حية في قلوب الأحرار حول العالم."

وجاءت تصريحات عبدالسلام تعقيباً على تصريحات ومساعي أمريكية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث اعتبرها الناطق الرسمي لأنصار الله "محاولة لتحقيق الأهداف التي عجز جيش العدو عن تحقيقها بالقوة المفرطة".

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