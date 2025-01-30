لليوم الرابع طولكرم في مرمى النار.. تدمير واعتقالات ونزوح للفلسطينيين

العالم - مراسلون

في طولكرم، الارض تُعاقب على صمودها، فالصراع وهم ويريدون السيطرة على الأرض دون سكان فأُجبروا عشرات الفلسطينيين من سكان مخيم طولكرم على النزوح لتحويل منازلهم لثكنات عسكرية خلال الاقتحام المستمر منذ 4 أيام.

وأكدت إحدى المواطنات من سكان مخيم طولكرم لمراسلتنا، ان قوات الاحتلال اقتحمت حي الشهداء في المخيم بعد اقتحامها لعدة احياء، وقامت باطلاق النار بشكل عشوائي على المدنيين والمنازل لاجبار الاهالي على النزوح، وسط حالة من الخوف والرعب سادت المنطقة وخاصة بعد اذاعة خبر بأنه سيتم قصف المخيم بالطيران الحربي".

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وفي العملية التي اطلق عليها الاحتلال الاسرائيلي "السور الحديدي" يشارك فيها الاف العناصر من الجيش والشرطة وجهاز الامن الداخلي، الانفجارات وطائرات الاستطلاع لا تغادر الأجواء، أحياء بأكملها أُخليت ومنازل حرقت وفجرت في العملية التي لا زالت مستمرة.

وأكد ضابط اسعاف في مقر الهلال الاحمر الفلسطيني، نائل ضميري ان المستشفيات في مخيم طولكرم محاصرة منذ بداية الاجتياح الاسرائيلي للمخيم، وان الاحتلال عمد الى اغلاق الشوارع بالسواتر الترابية وبات المخيم شبه خال من المواطنين.

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لم يقصتر التدمير داخل المخيم بل امتدت الى المدينة وأحيائها لتدمر جرافات الاحتلال منزل الشهيد "تامر فقها" المتهم بتنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي بالإضافة الى محاولة تغيير ملامح المدينة بتجريفها.