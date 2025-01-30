قناة ’العالم’ ترصد عملية تسليم الأسرى الاسرائيليين بخانيونس

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وأفاد مراسلنا "محمد أبو عبيد" أن المنطقة تشهد توافدا كبيرا للمواطنين الفلسطينيين الذين يحملون رايات المقاومة الفلسطينية، موضحا ان سرايا القدس وكتائب القسام يشرفان على عملية تسليم الاسرى الاسرائيليين ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى".



وتوجه المشاركون عبر قناة "العالم" بالشكر والتحية لرجال المقاومة الابطال ولكل من ساند قطاع غزة المظلوم مؤكدين صمودهم وثباتهم وتمسكهم بأرضهم".

وقال الناطق العسكري باسم سرايا القدس إنه سيطلق سراح الأسيرين ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المصادر أنه من المرجح أن يتم تسليم الإسيرتين أربيل وموسيس من خان يونس جنوب القطاع، لأنهما بحوزة حركة الجهاد. وأن تسلم المجندة الإسرائيلية في جباليا شمال غزة، كونها محتجزة لدى حماس.

أما التايلانديون الـ 5 فسيسلمون من موقع ثالث. في حين أعلنت هيئة الأسرى الفلسطينيين أن "إسرائيل" ستفرج عن مائة وعشرة أسرى فلسطينيين، 9 بينهم من غزة.